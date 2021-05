Olbia, Tatti: "Arboleda verso il rinnovo. Ciocci? Può rimanere anche Tornaghi"

L'Olbia riparte da mister Massimiliano Canzi, e di questo, tra la dirigenza gallurese, ne ha parlato, ai canali ufficiali del club, il Ds Tomaso Tatti: "Siamo convinti che la conferma del mister sia la soluzione migliore perché veniamo da una stagione chiusa in crescendo che ci ha visti a un passo dalla conquista dei playoff e soprattutto da un ottimo lavoro svolto con i giovani della rosa. È giusto continuare insieme, Max è un allenatore che tanto professionalmente quanto umanamente sposa nella maniera giusta il progetto e i principi del club. Abbiamo trovato subito l'intesa: il mister voleva noi, noi volevamo il mister".

L'inizio della nuova stagione, la sesta consecutiva in Serie C per i sardi, è ancora lontano ma ovviamente si inizia a programmare: "Ci attende un campionato impegnativo e sappiamo che probabilmente dovremo affrontarlo alla luce di una riforma strutturale del calcio italiano. Vedremo che cosa comporterà, adesso è presto per definire un obiettivo chiaro, ma è normale che vogliamo migliorare il risultato conquistato lo scorso anno. La riforma ci dirà anche di quanto ci sarà bisogno di crescere".

Ma si parla anche di un aspetto tattico: "Ripartiremo da un'ossatura importante, quella che l'anno scorso ci ha permesso di fare bene. Diversi giocatori sono già sotto contratto, altri come Ragatzu hanno rinnovato e con altri ancora, penso ad Arboleda, siamo a buon punto. Con tutti gli altri sono in corso dei colloqui e vedremo in queste settimane. La volontà è quella di parlare con tutti i giocatori in scadenza, ma posso dire sin da ora che a Olbia resterà solo chi dimostrerà davvero di avere voglia di rimanere. Di indossare questa maglia con convinzione e passione. L'arrivo di Ciocci? Sì, non nascondiamo che ci piace, ma un suo eventuale arrivo non escluderebbe una permanenza di Tornaghi. Vedremo a tempo debito. Così come per qualsiasi discorso che riguarda il futuro dei giovani del Cagliari. A campionato concluso, si faranno insieme tutte le valutazioni. Sicuramente abbiamo la fortuna di avere un allenatore che conosce diversi giovani per averli allenati. E che, anche con i ragazzi di un settore giovanile dell'Olbia in costante crescita, ha fatto un ottimo lavoro nell'avviamento al professionismo".