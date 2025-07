Ufficiale Ospitaletto, confermato capitan Panatti. Annunciato il rinnovo fino al 2027

vedi letture

Serie C

Oggi alle 10:34 Serie C

Conferma importante in casa Ospitaletto, dove è stato confermato il rinnovo di Michel Panatti, leader tecnico e carismatico della formazione neopromossa, oltre che capitano della squadra stessa. Di seguito riportiamo il comunicato ufficiale:

Capitano rinnova, Orange guidati!

Michel Panatti, mediano di sostanza e leader del centrocampo, ha rinnovato fino al giugno 2027 con l'A.C. Ospitaletto Franciacorta

Stagione 2024/25 in numeri: 36 presenze da titolare, 4 gol e 3 assist - vero motore della promozione in Serie C

Da professionista navigato (Como, Pergolettese, Giana Erminio, Avellino...) a guida carismatica degli Orange

Contratto biennale perché la società crede nel suo valore e lo vuole al timone del progetto

Forza Capitano! Forza Orange!