Padova, Hraiech: "Perso un campionato assurdo, ma ai playoff abbiamo un'altra opportunità"

vedi letture

Perso il campionato per gli scontri diretti, il Padova ha ora l'occasione di centrare la Serie B mediante i playoff. Avversari di turno, in questo 2° Turno della Fase Nazionale, il Renate.

Questo il commento di Saber Hraiech: “Dopo la fine del campionato serviva un po’ staccare e ricaricare, non pensare a quello che è successo. Non è stato facile, ma ora dobbiamo essere bravi a cogliere un’altra possibilità che ci viene data. Non mi piace parlare degli avversari, chi arriva sarà attrezzato, noi dobbiamo essere bravi a credere in noi stessi, la cosa più importante è guardarci dentro. Si è perso un campionato assurdo, la vita ci da una possibilità tra pochi giorni. Dobbiamo coronare un sogno che inseguiamo da inizio anno. Giocarsi la Serie B non è da tutti, non è regalata, questa occasione bisogna coglierla velocemente".