Padova, il successo passa dalla difesa. La migliore in Italia, la quarta in Europa

Il successo del Padova capolista nel Girone B di Serie C passa per la difesa. La retroguardia della squadra di Mandorlini infatti è un vero e proprio bunker che concede pochissimo alle avversarie tanto da essere in testa alla classifica delle migliori difese d’Italia e fra le prime in quelle dei campionati dei cinque paesi più forti a livello calcistico. I biancoscudati finora hanno infatti subito appena 18 reti in 29 partite, una media di 0,62 a partita che le permette di stare davanti a squadre come la Juventus (0,84) e il Monza (0,77). L’unica altra squadra italiana che tiene il passo del Padova è la Pro Patria che ha la medesima media dei veneti.

Ma anche in Europa sono poche le squadre, come sottolinea Il Gazzettino, che fanno meglio dei padovani. Si tratta del Mallorca, in Segunda Division, che ha incassato solo 14 reti in 28 partite (media di 0,5), seguita dal Clermont in Ligue2 con 16 gol in 28 partite (0,57) e infine a due squadre di Ligue1 come Lille e Paris Saint-Germain che occupano la terza piazza con 17 reti in 28 gare (media 0,60)