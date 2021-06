Padova, Mandorlini: "Siamo stati veramente bravi. Peccato per i tanti squalificati in finale"

vedi letture

Padova in finale dei playoff di Serie C. Battuto a domicilio l’Avellino per 1-0. Queste le parole del tecnico dei biancoscudati Andrea Mandorlini nel dopo partita raccolte da TrivenetoGoal.it: “Fin dalla notte dei tempi l’Avellino gioca così, è sempre stata una nuova qualità. L’hanno presa male, mi ha fatto scattare più determinazione nell’affrontare certe gare. Abbiamo rischiato poco, siamo in finale. Dispiace che arriviamo decimati alla partita di andata. All’andata ero molto nervoso perché siamo stati malmenati. Ronaldo l’ho messo più stretto, più ad Albero di Natale, quando gioca più avanzato diventa ancora più pericoloso. Non ho quasi mai giocato con un trequartista, stasera l’ho fatto. Dovremo attingere alle risorse che abbiamo soprattutto in finale. Giocare la prima in casa è assurdo, il regolamento è veramente assurdo”.