Palermo, appello del Flaco Pastore: "Stadio pieno per battere il Cesena"
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Il Flaco Pastore chiama a raccolta i tifosi del Palermo in vista della sfida di domani contro il Cesena, uno snodo fondamentale per i rosanero nella corsa alla promozione diretta, a quattro giornate dalla fine del campionato. L’ex fantasista argentino sogna un “Barbera” gremito per spingere la squadra di Inzaghi e ha lanciato il suo appello attraverso un video pubblicato sui canali social del club.
Queste le sue parole:
"Ciao a tutti, sono qui al Barbera, sono già pronto per domani. Siamo più di 29.400, speriamo di arrivare a 30.000. Uno stadio pieno potrà dare il suo apporto, come sempre. Forza Palermo!"
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