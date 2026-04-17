Pastore: "Il Palermo può giocarsi promozione diretta in serie A"

Flaco: 'Inzaghi tecnico giusto, conosce bene questo campionato'

(ANSA) - PALERMO, 17 APR - "Quello con Palermo è un legame di cuore che non finirà mai". Lo ha detto Javier Pastore, l'indimenticato 'Flaco' del Palermo calcio, in rosanero dal 2009 al 2011. L'ex trequartista è tornato in città in occasione delle iniziative organizzate da Betsson.sport in vista di Palermo-Cesena, match valido per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie B, in programma domani alle 17.15 allo stadio Renzo Barbera. "Quello con Palermo è un legame di cuore per tanti motivi. Mia moglie è palermitana e ho un bellissimo rapporto con i tifosi rosanero, con la città e con la squadra - ha detto all'ANSA - è qualcosa di unico e quando entro al Barbera la gente mi fa sentire il suo affetto. Posti del cuore? Mi piace tantissimo Mondello e quando torno in estate non perdo l'occasione per andarci". Javier Pastore vive in Spagna con la sua famiglia, da lì gestisce la sua agenzia di procuratori e continua a seguire la sua ex squadra: "Il campionato sta andando molto bene. Mancano quattro partite alla fine della regular season - ha commentato - il Palermo può arrivare direttamente in serie A, altrimenti ci saranno i play off.

È una buona stagione, con tanti alti. Inzaghi conosce bene questo campionato, ha conquistato già diverse promozioni nella massima serie e penso che lui abbia il carattere e l'esperienza giusta da mettere a disposizione dei suoi calciatori. Gli auguro il meglio perché mi sembra una persona molto onesta, trasparente e un grande lavoratore". Infine il pensiero del 'Flaco' è andato alla suggestiva data del 29 maggio, giorno in cui si giocherà la finale di ritorno dei play off di Serie B e che evoca nei tifosi rosanero il ricordo della storica promozione in A del 2004, oltre che della finale di Coppa Italia persa contro l'Inter nel 2011: "Speriamo che per questo Palermo - ha auspicato Pastore - il destino sia diverso da quella finale. Se i rosanero arriveranno a giocarsi la promozione quel giorno, dovranno farlo con una vittoria. L'importante però è esserci, vivere queste partite e mantenere l'entusiasmo e la felicità che i tifosi stanno provando in questo campionato". (ANSA).