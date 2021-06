Paura per il direttore sportivo Ciro Polito: brutto incidente stradale

Attimi di paura per il direttore sportivo Ciro Polito. Mentre si aspettava soltanto l'incontro con la società per iniziare la nuova avventura a Bari, l'ex direttore sportivo dell'Ascoli ha avuto un brutto incidente stradale a Roma. In questo momento è all'ospedale per ultimare gli accertamenti, pare abbia riportato soltanto una forte contusione alla testa. Ma valutando la dinamica dell'incidente (vedi foto) possiamo dire si tratti di un miracolo. Tutto è bene quel che finisce bene. A Polito l'augurio di pronta guarigione