Ufficiale Pergolettese, colpo a centrocampo. Dal Parma arriva Basili: annuale con opzione

Lo avevamo anticipato ieri, ora arriva anche l'ufficialità: la Pergolettese si è assicurata il centrocampista Damiano Basili, prelevato a titolo definitivo dal Parma.

Ecco la nota dei lombardi:

"Alla PERGOLETTESE arriva dal PARMA il centrocampista, DAMIANO BASILI. Nato a Roma il 02.02.2004 dalle giovanili del CHIEVO VR, dopo il fallimento della società scaligera, è passato al PARMA PRIMAVERA con la quale ha raggiunto il traguardo delle 50 partite disputate in questa categoria. Nella passata stagione è stato ingaggiato dalla PRO SESTO in serie C, con la quale ha disputato 19 gare con 1 rete. Alla Pergolettese si è legato con un contratto annuale e una opzione per il secondo.

A DAMIANO un benvenuto in casa gialloblù".