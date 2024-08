Ufficiale Pergolettese, nuovo innesto a centrocampo: arriva Albertini dal Picerno

Nuovo innesto a centrocampo in casa Pergolettese. Il club lombardo ha infatti annunciato l'arrivo dell'esterno Albertini a titolo definitivo dal Picerno. Questo il comunicato del club:

"L’U.S.Pergolettese comunica ufficialmente che il centrocampista esterno destro Alessandro Albertini, oggi ha firmato il contratto che lo lega alla società per le prossime due stagioni.

Nato a Rovigo il 25.04.1994, vanta una importante carriera calcistica con il Delta Porto Tolle e Marano in serie D e in C2. Poi in serie C ha indossato le maglie del Grosseto, Rimini, Virtus Francavilla (per 4 stagioni), Catania (2), Cesena, Brindisi e Picerno nella passata stagione, per un totale di 298 presenze. Da qualche giorno già in allenamento con la squadra, per mister Mussa un importante innesto nella rosa per la prossima stagione".