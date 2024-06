Ufficiale Pergolettese, primo contratto da professionista per Gabriel Sartori

vedi letture

Ufficialità in casa Pergolettese.

Primo contratto per Gabriel Sartori. Dopo una stagione di alto profilo nella Primavera 3, con 20 reti realizzate, per l’attaccante Gabriel Sartori, classe 2005, è arrivato il momento di sottoscrivere il suo primo contratto professionistico. Il giovane bomber ha firmato per una stagione con una opzione per la seconda. Chiamato spesso ad allenarsi con la prima squadra, ora entra nella rosa gialloblù ‘24/‘25. Un grande in bocca al lupo a Gabriel.