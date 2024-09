Ufficiale Perugia, primo contratto da professionista per il giovane attaccante Barberini

AC Perugia Calcio annuncia che il giocatore Riccardo Barberini ha firmato il primo contratto da professionista.

Nato a Perugia, classe 2007, attaccante esterno, ha iniziato a giocare nella Pontevecchio, poi nel 2018, all’età di 11 anni, il passaggio in biancorosso. Lo scorso anno ha realizzato 8 goal in Under 17 ed è stato aggregato, seppur sotto età, in Primavera dove ha totalizzato 24 presenze e 2 reti. Contro il Carpi l’esordio assoluto in prima squadra. Ha ottenuto convocazioni con Italia Under 15 e Under 16.

Nei suoi primi giorni di mandato il Presidente Faroni ha chiarito che il settore giovanile è una priorità tanto che ha aumentato del 50% il budget destinato ai giovani. L’area tecnica, diretta da Jacopo Giugliarelli, ne esce rafforzata e pertanto continueremo a vedere altri giovani in prima squadra.