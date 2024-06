Ufficiale Pianese, avanti con il direttore sportivo Cangi. La nota del club toscano

"U.S. Pianese comunica la prosecuzione del rapporto con il direttore sportivo Francesco Cangi. Francesco guiderà l’area tecnico-sportiva dopo un biennio in cui i risultati sono stati straordinari, con la vittoria dei Play-off nella stagione 22-23, e la fantastica cavalcata nella stagione 23-24 conclusa con la conquista della promozione tra i professionisti.

Il direttore è già al lavoro per presentare le prime riconferme in vista della stagione che vedrà la Pianese impegnata nel campionato di Serie C".