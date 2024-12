Ufficiale Pianese, risoluzione consensuale del contratto col difensore Melvyn Remy

L’US Pianese comunica di aver trovato un accordo per la risoluzione del contratto di Melvyn Jacques Remy, difensore francese classe 2003. A Melvyn, uno dei calciatori ad aver contribuito a riportare la Pianese in Serie C, vanno i ringraziamenti per quanto fatto con la maglia bianconera e l’augurio per un futuro ricco di soddisfazioni.