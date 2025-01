Ufficiale Picerno, ceduto il classe 2001 Andrea Allegretto al Catania

vedi letture

Serie C

Oggi alle 14:43 Serie C

L’AZ Picerno comunica di aver ceduto a titolo oneroso le prestazioni del calciatore classe 2001 Andrea Allegretto al Catania FC.

Dopo anni di crescita e affermazione con la nostra maglia, Andrea intraprende ora una nuova avventura professionale. Il DG Vincenzo Greco, a nome di tutta la società, desidera ringraziarlo per l’impegno, la professionalità e il contributo dato alla squadra:

“Andrea è stato con noi in un percorso di crescita reciproca, diventando uno dei difensori centrali di riferimento della categoria. Siamo orgogliosi di aver contribuito al suo sviluppo come uomo e atleta e di avergli dato la possibilità di imporsi. Questa operazione rappresenta un’ulteriore conferma della capacità del Picerno di valorizzare i propri giocatori, generando un’importante plusvalenza per il club”.