Ufficiale Picerno, nuovo innesto in attacco: arriva l'ex Ancona Energe. Contratto biennale

vedi letture

Dopo la mancata iscrizione dell'Ancona in Serie C per l'attaccante Energe, rimasto svincolato, c'è una nuova avventura sempre in Serie C, ma più a sud. Il calciatore ha infatti firmato con i lucani del Picerno. Questo il comunicato ufficiale:

"L’AZ Picerno è lieta di annunciare l’acquisto di Antonio Energe, attaccante classe 2000, che ha firmato un contratto con scadenza 30/06/ 2026.

Antonio, proveniente dall’Ancona, ha messo a segno 5 goal nel corso dell’ultima stagione in Serie C.

Altro innesto dunque per il reparto offensivo messo a segno dal DG Greco a favore dello scacchiere d’attacco di mister Tomei".