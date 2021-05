Play off Serie C, Avellino-Palermo le formazioni ufficiali: Santana dal 1°. Sarà sfida con Maniero

Queste le formazioni di Avellino e Palermo, in campo alle 20:45 per la gara valida per il ritorno del primo turno della fase nazionale dei play off di Serie C. All'andata la squadra rosanero ha vinto per 1-0 sugli irpini.

Avellino (3-5-2): Forte, Laezza, Dossena,Illanes; Ciancio, Carriero, Aloi, D’Angelo, Tito; Maniero, Fella. Allenatore: Braglia

Palermo (3-4-2-1): Pelagotti; Marog, Lancini, Marconi; Accardi, Luperini, De Rose, Valente; Santana, Floriano; Kanoutè. Allenatore: Filippi