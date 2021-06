Playoff Serie C, la finalissima. Come arriva al match il Padova

vedi letture

La grande delusa della Serie C: perché per il Padova la Serie B diretta è sfumata negli ultimi istanti dell'ultima giornata della regular season, e solo per gli scontri diretti. 79 i punti centrati dalla formazione di Andrea Mandorlini, altrettanti quelli del Perugia, che aveva però dalla sua la pura matematica: quella che è bastata per il successo finale.

E così per i veneti sono stati playoff, iniziati al 2° Turno della Fase Nazionale. Dopo aver battuto Renate e Avellino, i biancoscudati si ritrovano adesso a fronteggiare l'Alessandria: oggi alle 18:00 la finalissima di ritorno, dopo lo 0-0 dell'andata.

Pesanti le assenze di Della Latta e Santini, squalificati, ma tornano disponibili Hraiech, Ronaldo e Chiricò, che quasi sicuramente troveranno posto nell’undici iniziale dopo il forfait dell’andata per squalifica. Probabile il 4-3-2-1.

LA PROBABILE FORMAZIONE: Dini; Pelagatti, Rossettini, Kresic, Curcio; Germano, Hallfredsson, Hraiech; Chiricò, Ronaldo; Paponi.