Ufficiale Polidori resta alla Pianese. Il difensore centrale per il terzo anno consecutivo con gli amiatini

Mattia Polidori resta alla Pianese. Dopo Francesco Proietto, la società amiatina ufficializza la conferma del difensore centrale classe 1998, che proseguirà la sua avventura a Piancastagnaio per il terzo anno consecutivo. Una conferma importante per la formazione bianconera che potrà continuare a contare sul suo baluardo difensivo:

“Sono contento di essere rimasto, vogliamo continuare a fare bene in un campionato di assoluto livello come la Lega Pro. Sarà molto difficile, perché affronteremo tantissime squadre blasonate, ma per questo ancor più stimolante. Avevo già avuto modo di affrontare questa categoria e vorrei confermarmi insieme a tutta la squadra, per farlo dobbiamo sfruttare tutto l’entusiasmo che ci portiamo dietro dalla promozione. Poter continuare a lavorare con il mister e il direttore, inoltre, è un aspetto molto importante. La salvezza sarà il nostro obiettivo, con grande umiltà dovremo mettercela tutta per provare a centrarla”.