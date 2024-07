Ufficiale Pontedera, rinnovo fino al 2025 per il centrocampista Federico Marrone

L'US Città di Pontedera comunica di aver raggiunto un accordo con il calciatore Federico Marrone per il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2025. Il centrocampista disputerà la sua seconda stagione in granata.

Le prime parole dopo la firma: "Sono contento di restare a Pontedera. La società crede molto nei giovani e voglio ripagare la fiducia che mi è stata data l'anno scorso. Mi sto riprendendo bene dall'infortunio, a breve sarò al 100%. Voglio fare una grande annata a livello personale e di squadra".