Ufficiale Potenza, accordo biennale per l'ex difensore dell'Ascoli Claud Adjapong

Potenza Calcio rende noto di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore classe ’98 Claud Adjapong fino al 30 giugno 2027.

Nato a Modena, ma di origine ghanese, il nuovo esterno di difesa rossoblù è cresciuto nel settore giovanile del Sassuolo fino all’esordio nel campionato di serie A contro la Juventus, avvenuto all’età di 17 anni. Nella stagione 2016/17 debutta in Europa League contro il Rapid Vienna e nella stessa annata si divide tra la Primavera, dove conquista il torneo di Viareggio, e la prima squadra, totalizzando 9 presenze e 1 gol. Con i neroverdi colleziona complessivamente 37 presenze in Serie A, realizzando 2 gol e 1 assist. In carriera ha vestito anche le maglie di Hellas Verona, Lecce e Reggina. Nelle ultime tre stagioni ha indossato la maglia dell’Ascoli dove ha totalizzato 73 presenze e 1 gol tra Serie B, Serie C, Coppa Italia nazionale e Coppa Italia Serie C.

Le 209 presenze in carriera attestano Claud come un profilo di spessore per la categoria, un esterno destro che porta in dote alla squadra esperienza, qualità e intensità.