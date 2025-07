Ufficiale Mantova, ceduto Fabrizio Brignani a titolo definitivo al Club Deportivo Castellon

Mantova 1911 rende noto il trasferimento a titolo definito del difensore classe 1998 Fabrizio Brignani al <Club Deportivo Castellon, sodalizio spagnolo militante nel campionato di Segunda Division.

A Fabrizio Brignani, che ha espresso la volontà di effettuare questa nuova esperienza non solo professionale ma anche umana e culturale, va il ringraziamento per quanto fatto in queste due stagioni con la maglia BiancoRossa (62 le presenze totalizzate con 10 reti realizzate).

Il saluto di Fabrizio Brignani ai tifosi del Mantova: "Mi dispiace andare via per il legame creato in questi due anni con il gruppo e con la piazza. E' però, questa, un'opportunità che ho voluto cogliere. Ringrazio la Società, sarò sempre un tifoso del Mantova!".

I DETTAGLI DELL'OPERAZIONE

Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com Brignani ha firmato un accordo quadriennale, con il Mantova che bonus compresi incasserà oltre 1,5 milioni di euro. Con la società virgiliana che si è riservata anche una percentuale sulla futura rivendita.