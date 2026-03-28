Potenza, De Giorgio: "Meritavamo di arrivare alla finale con una gioia del genere"

Raggiante per il 5-2 rifilato alla Salernitana, il tecnico del Potenza Mister De Giorgio ha commentato la prestazione: “Ringrazio Cosmi per i complimenti, è un allenatore esperto e navigato. Abbiamo preparato la gara con attenzione e l’abbiamo affrontata con il piglio giusto, meritando la vittoria. Ero convinto che non ci saremmo fatti distrarre dal match con il Latina della prossima settimana, ma mai avrei pensato di segnare 5 gol a una big del nostro girone come la Salernitana. E' il nostro modo di giocare, con pressione alta per recuperare subito palla. Mercoledì ci aspetta una gara fondamentale. Questa vittoria ci porta a quella partita con consapevolezza, devo dire che meritavamo di arrivare a un appuntamento così importante con una prova di livello.

Ho visto anche una squada intelligente nella gestione. Nella ripresa abbiamo sporcato il gioco, rendendo la partita meno brillante ma più tattica. E poi abbiamo un reparto offensivo di qualità. La Serie C è tra i più competitivi degli ultimi anni, una vera B2. Ripartire da una doppia retrocessione non è facile, e squadre come Benevento, Crotone, Catania rendono tutto complicato. Ma questa squadra ha dimostrato di avere carattere”.