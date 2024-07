Ufficiale Potenza, innesto a centrocampo. Erradi firma con i lucani fino al 2026

vedi letture

Serie C

Oggi alle 19:36 Serie C

Dopo Mattia Novella, un nuovo volto in casa Potenza, del quale avevamo per altro parlato in mattinata. È con la nota ufficiale che di seguito riportiamo, che il club lucano fa sapere "di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Bilal Erradi fino al 2026.

Nato a Borgomanero, in provincia di Novara, il 22 febbraio 2001, il nuovo centrocampista rossoblù ha indossato le maglie di Pro Vercelli, Sorrento e Juve Stabia. Con le vespe, nella scorsa stagione, ha messo in evidenza la sua spiccata intelligenza tattica, ottenendo la promozione in Serie B e collezionando 32 presenze e 2 gol.

La società formula un caloroso benvenuto a Bilal all’interno della famiglia Potenza Calcio".