Presenze illustri al "Moccagatta": Juve U23-Olbia sotto gli occhi vigili di Nedved e Cherubini

Come noto, si è giocata quest'oggi la gara tra Juventus U23 e Olbia, recupero della 32^ giornata del Girone C di Serie C: 1-1 il finale.

La partita, oltre il risultato, si è giocata alla presenza di ospiti illustri: in prima fila il vicepresidente del club Pavel Nedved, e con lui il Football Director Federico Cherubini e Gianluca Pessotto. Tutti a monitorare i baby bianconeri.