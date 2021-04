Pro Vercelli, Casella: "Variabile Covid-19 sui playoff. Rivali? Avellino formazione competitiva"

Anche se la matematica ancora non condanna la Pro Vercelli a rinunciare alla promozione diretta in Serie B, in casa delle Bianche Casacche una parte dell’attenzione è già rivolta ai playoff. Di questo ha parlato anche il ds dei piemontesi Alex Casella nel corso di un’intervista a SportChannel: “Salvo colpi di scena i playoff partiranno il 9 maggio, come ogni anno saranno un torneo a parte con delle difficoltà non prevedibili perché il Covid potrebbe colpire chiunque, non so se sarà cambiato il protocollo e un club potrà rimandare la partita, è tutto difficile da prevedere. La Serie C offre in tutti e tre i gironi un palcoscenico calcistico molto alto per storia e piazze, Avellino è una squadra che è partita per fare bene, la società ha le idee chiare puntando su un mister come Braglia allestendo una squadra di alto livello. Sarà una squadra che ai playoff potrà ambire alla finale per provare il salto di categoria".