TMW Pro Vercelli, la Sanremese insiste per Comi. Udoh possibile sostituto. E si guarda in casa Triestina

La Sanremese, ambizioso club di Serie D, continua il proprio pressing nei confronti dell’attaccante della Pro Vercelli Gianmario Comi nonostante la volontà del club piemontese di trattenere il proprio capitano e cannoniere. Se però il classe ‘92 dovesse partire non mancano i nomi sul taccuino per l’eventuale sostituzione.

Secondo quanto raccolto da TMW al tecnico Michele Santoni infatti piace molto King Udoh, classe ‘97 attualmente in forza alla Pro Patria dove ha messo a segno sei reti in 27 presenze quest’anno, ma si guarda anche a quella Triestina, fresca di retrocessione in Serie D, dove l’attuale tecnico piemontese ha lavorato in passato seppur brevemente. Sempre restando al reparto offensivo infatti in casa alabardata piacciono il classe 2000 Alessandro Faggioli, 5 gol in 30 presenze, e il trequartista Christian D’Urso, classe ‘97 anch’egli autore di cinque reti in questa stagione (in 32 presenze). Due nomi che potrebbero accendersi qualora il club piemontese dovesse il giovane esterno offensivo Ousseynou Sow, classe 2006, che in questa stagione è sceso in campo 25 volte mettendo a segno una rete.

Non solo sempre in casa Triestina piacciono molto il regista Idriz Voca, classe ‘97, che Santoni avrebbe già contattato per illustrargli il progetto tecnico piemontese, e il difensore centrale Tommaso Silvestri, classe ‘91. Il primo andrebbe a sostituire un altro giovane talento che milita con le Bianche Casacche come Angelo Burruano, classe 2006, che con 3 gol in 33 presenze ha attirato l’attenzione di diversi club importanti.