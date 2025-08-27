Ufficiale Capitan Comi continua con la Pro Vercelli: rinnovo e adeguamento del contratto

Gianmarco Comi e la Pro Vercelli continueranno ancora assieme il loro percorso. L'esperto centravanti, autore di 65 reti in 226 partite coi piemontesi, ha infatti prolungato il proprio contratto con le Bianche Casacche dove ha militato per sei mesi nella stagione 2016/17 e successivamente dal 2018/19, con una sola parentesi a Crotone nella seconda metà del 2023/24, a oggi. Questa la nota della società in merito:

La F.C. Pro Vercelli 1892 è orgogliosa di annunciare l’adeguamento e il prolungamento del contratto di Gianmario Comi, attaccante classe 1992 e Capitano della Bianca Casacca.

Figura simbolo e autentica bandiera della società, Comi continua così la sua storia con la Pro Vercelli, arricchita da numeri straordinari e da un legame profondo con la Città e i Tifosi.

Nella stagione appena conclusa, il Capitano ha firmato il suo record personale di 17 reti, oltre a raggiungere uno storico traguardo: superare Silvio Piola nella classifica marcatori all-time della Pro Vercelli.

Attaccante di carattere, carisma e grande senso del gol, Comi rappresenta un punto di riferimento imprescindibile dentro e fuori dal campo, incarnando i valori e la passione che da sempre contraddistinguono la nostra maglia.

La società accoglie con soddisfazione questo rinnovo e augura al Capitano di vivere ancora molte pagine gloriose con la Bianca Casacca.

Avanti insieme, Capitano!