Ufficiale Pro Vercelli, primo contratto da professionista per Casazza. Firma fino al 2026

vedi letture

Serie C

Oggi alle 22:04 Serie C

In una settimana dove già si sono visti alcuni rinnovi, la Pro Vercelli " è lieta di comunicare la sottoscrizione del primo contratto per Gabriele Casazza, classe 2006. La Società conferma la volontà di lavorare per il futuro con la sottoscrizione del contratto fino al 30 Giugno 2026".