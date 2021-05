Quando una lettera può fare la differenza. AS Livorno in crisi e rinasce la US Livorno

Mentre continua la battaglia fra i soci dell'AS Livorno per cercare di dare un futuro al club, c'è chi ha scelto di tentare una via alternativa. Si tratta di Enrico Fernandez Affricano, presidente del club labronico nel 1982 che nelle score ore, come riporta Il Tirreno, ha deciso di acquistare il nome "US Livorno", storica denominazione del club amaranto. "Il marchio - spiega lo stesso Fernandez - è l'emblema di una città. Io l'ho registrato per essere sicuri che sia in buone mani, che nessuno ci speculi. Non so se possa rappresentare il futuro del Livorno calcio, so che tanti tifosi chiedono di voltare le spalle all'AS Livorno finchè ci saranno questi dirigenti. Io amo la maglia amaranto e questo marchio è eventualmente a disposizione di chi vorrà mettere passione e cuore nella nostra società. Non posso essere certo io a dare vita a una società, anche se nel mio piccolo ho sempre cercato di dare una mano. Non voglio guadagnarci dalla registrazione del nome: è a disposizione del Sindaco e della città".