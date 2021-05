Ravenna, primi contatti per l’acquisto del club: l’advisor Del Conte al lavoro

È l’advisor milanese Roberto Del Conte il professionista che sta conducendo l’operazione di acquisto del Ravenna Football Club. In rappresentanza di un gruppo di imprenditori del centro-nord (sui quali non trapelano informazioni al momento), il manager ha già avviato i primi contatti di approccio con i rappresentanti dell’attuale proprietà, molto contestata per la gestione del Club in seguito alla seconda retrocessione in Serie D in due stagioni. Del Conte, in passato a capo di diversi fondi per l’acquisto di società professionistiche di A e di B (in particolare quella per la Sampdoria), è al lavoro da giorni per capire le intenzioni dell’attuale proprietà in relazione a un eventuale passaggio di consegne, visto che in mano ha un progetto ambizioso per il rilancio del calcio a Ravenna.