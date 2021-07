Renate, la crescita e il restyling passano anche dall'extra campo: presentato il nuovo logo

Il terzo posto in classifica, il record di punti centrati in Serie C, il primo quarto di finale playoff della storia (con la grande lezione di calcio rifilata al Padova): sicuramente una stagione da ricordare, quella da poco andata in archivio, per il Renate.

Che adesso riparte, per confermarsi e poi superarsi.

Con un rinnovamento che non passa perΓ² solo dal rettangolo verde: perchΓ© squadre come Pordenone e Cittadella insegnano che la crescita deve passare anche dal restyling dell'extra campo. Ecco quindi che il club lombardo ha presentato il nuovo logo, accattivante nella grafica e nei colori.

Una sorta di triangolo rovesciato, a strisce nerazzurre all'interno con il profilo dorato di una pantera sovrapposto, e il nome del club - sempre dorato - sul lato lungo.

Questa la nota - social - della societΓ :

"πŸ“£ π—§π—›π—˜ π—₯π—˜π—©π—’π—Ÿπ—¨π—§π—œπ—’π—‘...π—œπ—¦ 𝗑𝗒π—ͺπŸ’£πŸ˜

πΉπ‘–π‘’π‘Ÿπ‘– 𝑑𝑒𝑙 π‘›π‘œπ‘ π‘‘π‘Ÿπ‘œ π‘π‘Žπ‘ π‘ π‘Žπ‘‘π‘œ, π‘šπ‘Ž π‘π‘œπ‘› 𝑒𝑛'π‘–π‘›π‘ π‘Žπ‘§π‘–π‘Žπ‘π‘–π‘™π‘’ π‘“π‘Žπ‘šπ‘’ 𝑑𝑖...π‘“π‘’π‘‘π‘’π‘Ÿπ‘œ!

𝐼𝑙 π‘ π‘’π‘›π‘Žπ‘‘π‘’ 𝑒̀ π‘œπ‘”π‘”π‘– π‘œπ‘Ÿπ‘”π‘œπ‘”π‘™π‘–π‘œπ‘ π‘œ 𝑑𝑖 π‘π‘Ÿπ‘’π‘ π‘’π‘›π‘‘π‘Žπ‘Ÿπ‘’ 𝑖𝑙 π‘›π‘’π‘œπ‘£π‘œ π‘™π‘œπ‘”π‘œ π‘ π‘œπ‘π‘–π‘’π‘‘π‘Žπ‘Ÿπ‘–π‘œ, π‘β„Žπ‘’ π‘Žπ‘π‘π‘œπ‘šπ‘π‘Žπ‘”π‘›π‘’π‘Ÿπ‘ŽΜ€ 𝑙𝑒 π‘π‘Žπ‘›π‘‘π‘’π‘Ÿπ‘’ π‘›π‘’π‘Ÿπ‘Žπ‘§π‘§π‘’π‘Ÿπ‘Ÿπ‘’!

π‘‡π‘Ÿπ‘Žπ‘‘π‘–π‘§π‘–π‘œπ‘›π‘’, π‘π‘Žπ‘ π‘ π‘–π‘œπ‘›π‘’, π‘œπ‘Ÿπ‘”π‘œπ‘”π‘™π‘–π‘œ, π‘π‘Žπ‘šπ‘π‘–π‘Žπ‘šπ‘’π‘›π‘‘π‘œ, 𝑠𝑑𝑖𝑙𝑒 𝑒𝑑 π‘Žπ‘šπ‘π‘–π‘§π‘–π‘œπ‘›π‘’: π‘ π‘œπ‘›π‘œ π‘žπ‘’π‘’π‘ π‘‘π‘’ 𝑙𝑒 π‘‘π‘Ÿπ‘Žπ‘£π‘– π‘π‘œπ‘Ÿπ‘‘π‘Žπ‘›π‘‘π‘– π‘‘π‘’π‘™π‘™π‘Ž π‘›π‘œπ‘ π‘‘π‘Ÿπ‘Ž "π‘Ÿπ‘–π‘£π‘œπ‘™π‘’π‘§π‘–π‘œπ‘›π‘’", 𝑔𝑙𝑖 π‘’π‘™π‘’π‘šπ‘’π‘›π‘‘π‘– π‘β„Žπ‘’ 𝑐𝑖 π‘π‘œπ‘›π‘‘π‘Ÿπ‘Žπ‘‘π‘‘π‘–π‘ π‘‘π‘–π‘›π‘”π‘’π‘œπ‘›π‘œ 𝑒 π‘β„Žπ‘’ 𝑐𝑖 π‘”π‘’π‘–π‘‘π‘’π‘Ÿπ‘Žπ‘›π‘›π‘œ π‘Ž π‘›π‘’π‘œπ‘£π‘’, π‘’π‘šπ‘œπ‘§π‘–π‘œπ‘›π‘Žπ‘›π‘‘π‘– 𝑒𝑑 π‘Žπ‘π‘π‘Žπ‘ π‘ π‘–π‘œπ‘›π‘Žπ‘›π‘‘π‘– 𝑠𝑓𝑖𝑑𝑒 πŸ’ͺ

πŸ’Ό π‘ƒπ‘Ÿπ‘œπ‘—π‘’π‘π‘‘ π‘€π‘Žπ‘›π‘Žπ‘”π‘’π‘Ÿπ‘ πŸ‘‰ Fabio Mariani (π»π‘’π‘Žπ‘‘ π‘œπ‘“ πΆπ‘œπ‘šπ‘šπ‘’π‘›π‘–π‘π‘Žπ‘‘π‘–π‘œπ‘›π‘ ) - Marco Valtulina (π»π‘’π‘Žπ‘‘ π‘œπ‘“ π‘€π‘Žπ‘Ÿπ‘˜π‘’π‘‘π‘–π‘›π‘”)

πŸŽ₯ π‘‰π‘–π‘‘π‘’π‘œ π‘€π‘Žπ‘˜π‘–π‘›π‘” & 𝐸𝑑𝑖𝑑𝑖𝑛𝑔 πŸ‘‰ Santi&Santi πŸ™πŸ‘

βš½οΈπŸƒ π΅π‘Ÿπ‘Žπ‘›π‘‘ π΄π‘šπ‘π‘Žπ‘ π‘ π‘Žπ‘‘π‘œπ‘Ÿ πŸ‘‰ Marco Anghileri

βŒ›οΈ 𝐿'π‘Žπ‘‘π‘‘π‘’π‘ π‘Ž 𝑒̀ π‘“π‘–π‘›π‘–π‘‘π‘Ž... π‘π‘’π‘œπ‘›π‘Ž π‘£π‘–π‘ π‘–π‘œπ‘›π‘’ π‘Ž 𝑑𝑒𝑑𝑑𝑖 🍿"