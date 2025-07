Ufficiale Renate, nuovo rinforzo per la linea mediana: ha firmato Riccardo Ori

vedi letture

Serie C

ieri alle 21:35 Serie C

AC Renate è lieta di annunciare l’arrivo di Riccardo Ori, centrocampista classe 2004.

Reduce da un’ottima stagione in Serie D con la maglia del Gozzano – 36 presenze, 3 reti e 2 assist – Ori approda in nerazzurro con un contratto di un anno, con opzione per il secondo.

Difensore duttile e affidabile, rappresenta un profilo giovane ma già maturo, pronto a mettersi alla prova nel professionismo.