Il Renate annuncia Karlsson in stile Game of Thrones: "L'Inverno sta arrivando. E veste nerazzurro"

Serie C

Oggi alle 18:21

"L’inverno sta arrivando. E veste nerazzurro". Inizia così il comunicato con cui il Renate annuncia in stile 'Game of Thrones' l'ultimo rinforzo per il suo attacco: Ottar Karlsson.

"AC Renate è lieta di annunciare l’ingaggio di Óttar Magnús Karlsson, attaccante islandese classe 1997.

Cresciuto nel settore giovanile del Víkingur Reykjavík e successivamente passato all’Ajax, Karlsson vanta un curriculum internazionale di assoluto rilievo: Molde, Trelleborg, Mjällby, Venezia, Siena, Oakland Roots, Virtus Francavilla, Vis Pesaro e SPAL sono solo alcune delle squadre con cui ha calcato i campi di Islanda, Olanda, Norvegia, Svezia, Italia e Stati Uniti.

Con esperienza, struttura e personalità, Karlsson rappresenta un innesto di spessore nel reparto offensivo nerazzurro. Ha firmato un contratto di un anno con opzione per il secondo".