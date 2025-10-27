Rimini, Leoncini: "Punto buono, ma volevamo vincere. Alla società non pensiamo noi"

Mattia Leoncini è stato il protagonista del pareggio tra Rimini e Campobasso, sbloccando la gara con un gol pesante in un momento delicato per i romagnoli. Al termine del match, ai microfoni di news.rimini, l’attaccante ha raccontato l’emozione legata alla sua rete:

“Dedico principalmente il gol alla mia famiglia, che in un periodo personale fatto più di bassi che di alti mi è stata vicina: lo dedico a mio papà, mio fratello e mia mamma”.

Nonostante la soddisfazione personale, resta un pizzico di rammarico:

“Ci resta l’amaro in bocca perché puntiamo sempre alla vittoria. In settimana c’è entusiasmo e tanto lavoro, quindi non siamo contentissimi, però portiamo a casa un punto buono”.

Alla domanda sulla complicata situazione societaria che sta mettendo pressione all’ambiente, Leoncini ha risposto con maturità:

“C’è già chi ci pensa. Noi, come squadra e staff, pensiamo solo a lavorare”.