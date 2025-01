Ufficiale Legnago, dal Pisa arriva Leoncini. Il centrocampista approda in Veneto in prestito

È con la nota ufficiale che di seguito riportiamo, che il Pisa "comunica di aver trasferito a titolo temporaneo il calciatore Mattia Leoncini (classe 2004) alla Società FC Legnago Salus.

A Mattia rivolgiamo i nostri migliori auspici con l’augurio che possa vivere un’importante e proficua esperienza professionale".

Segue anche il comunicato della formazione veneta: "F.C. Legnago Salus comunica di aver raggiunto un accordo con il Pisa Sporting Club per l’acquisizione a titolo temporaneo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mattia Leoncini.

Centrocampista, classe 2004, Leoncini è cresciuto nel Settore Giovanile del Prato, approdando poi a quello dello Spezia (con, in mezzo, un’esperienza alla Lastrigiana) e approdando quindi al Rimini, con cui ha fatto il suo debutto tra i professionisti, collezionando 19 presenze nello scorso campionato di Serie C (più 5 in Coppa Italia di categoria). In estate, l’arrivo al Pisa, in Serie B e ora eccolo mettersi a disposizione della maglia biancazzurra, con sulle spalle il numero 70.

Benvenuto, Mattia!".