Ufficiale Rimini, rinnovo di contratto fino al giugno 2027 per il lituano Linas Megelaitis

Il Rimini Football Club è lieto di comunicare il prolungamento del contratto di Linas Megelaitis fino a giugno 2027.

Il calciatore lituano arrivato a Rimini nell’estate 2023, in un anno e mezzo ha collezionato 67 presenze in maglia a scacchi.

Le dichiarazioni di Linas Megelaitis: "Sono molto contento di questo rinnovo, la società mi rispecchia: è ambiziosa, vuole crescere, fare ancora meglio di quello che sta facendo, c’è voglia di migliorarsi, per questo ho deciso di sposare questo progetto. Non nego di aver avuto diverse offerte in questo periodo ma, come dicevo, sono in una società che ha programmi importanti: il nuovo centro sportivo dove qualche settimana fa sono partiti i lavori e presto diventerà la nostra casa e poi si parla concretamente di nuovo stadio. C’è voglia di calcio quindi non ci ho dovuto pensare molto e sono felicissimo di continuare a far parte di un percorso che diventerà storia di questo Club. Sono arrivato da centrocampista poi ho iniziato a giocare in una nuova posizione, nella vita bisogna saper cogliere nuove sfide e non ho paura di mettermi in gioco. Le cose sono poi andate bene, se sono utile in quella posizione per la squadra, continuerò a farlo anche perché mi sento a mio agio. Abbiamo davanti un finale di stagione importante sia in campionato sia in Coppa Italia, ho vinto un campionato di C ma non ho mai vinto la Coppa e ho ancora il rammarico per lo scorso anno dove la finale ci è sfuggita di un soffio quindi l’obiettivo è arrivare in fondo poi vedremo cosa succederà."