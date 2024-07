Ufficiale Rinforzo offensivo per il Lumezzane: dal Novara arriva Niccolò Corti

Nuovo innesto in attacco in casa Lumezzane che ha prelevato l'attaccante Corti, svincolato dopo l'esperienza al Novara, facendogli firmare un biennale. Questa la nota:

"FC Lumezzane è lieto di annunciare l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Niccolò Corti dal Novara Calcio, che si lega alla società rossoblù con contratto fino al 30 giugno 2026.

Punta centrale, classe 2001 natio di Lecco, cresce nelle giovanili del Milan prima e del Monza dopo approdando giovanissimo nella prima squadra della Castellanzese in D da cui viene prelevato dalla Giana Erminio per disputare il campionato di serie C nella stagione 2021/22. Dopo la stagione nella squadra di Gorgonzola con cui esordisce nei professionisti, si trasferisce viene acquistato dal Monopoli dove resta una stagione prelevato dal Novara con cui disputa l’ultimo campionato. In totale in Serie C settantasei presenze e sei reti all’attivo messe a referto tutte nell’ultima stagione con la maglia azzurra piemontese".