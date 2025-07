Ufficiale Pergolettese: contratto biennale per Niccolò Corti, in arrivo dal Lumezzane

Di seguito riportiamo il comunicato ufficiale con cui la Pergolettese ha annunciato l’acquisto a titolo definitivo dal Lumezzane dell’attaccante Niccolò Corti. Per lui nell’ultimo campionato 37 presenze e 2 gol.

L’U.S. Pergolettese omunica di essersi assicurata le prestazioni sportive dell’attaccante Niccolò Corti.

Nato a Lecco il 10/06/2001, è cresciuto nel settore giovanile del Milan per poi passare in quello del Monza. Da lì poi due stagioni nella Castellanzese in serie D per poi entrare nel calcio professionistico con la maglia della Giana Erminio prima e poi con quelle del Monopoli, Novara e Lumezzane dove ha disputato l’ultima stagione calcistica.

Oggi la firma sul contratto biennale con la Pergolettese