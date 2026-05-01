Sambenedette, Mussi pensa al futuro con Boscaglia: "Porta avanti le sue idee con competenza"
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Archiviata la salvezza in Serie C, in casa Sambenedettese è già tempo di programmare il futuro. Il direttore sportivo Andrea Mussi, intervenuto sulle colonne del Corriere Adriatico, ha confermato la permanenza in panchina di Roberto Boscaglia anche per la prossima stagione.
“Ero convinto di raggiungere la salvezza già al momento della firma del mio contratto con la Sambenedettese. Boscaglia è un allenatore che porta avanti le proprie idee con grande competenza. La vittoria contro il Pontedera, unita al pareggio interno della Torres nella penultima giornata, ha poi rafforzato ulteriormente quelle certezze iniziali”.
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