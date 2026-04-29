Sambenedettese, dopo la salvezza si pensa al futuro: Boscaglia verso la permanenza

La Sambenedettese si gode ancora l’effetto della salvezza diretta conquistata all’ultimo respiro al Benelli contro la Vis Pesaro. Conclusi i festeggiamenti, il club è però già proiettato al futuro. Come evidenzia Il Corriere Adriatico, le parole del ds Andrea Mussi e del tecnico Roberto Boscaglia fanno pensare a una continuità tecnica ormai vicina, con valutazioni già in corso sulla rosa e uno sguardo attento ai playoff per individuare nuovi profili.

Resta da chiarire anche l’assetto societario: il presidente Vittorio Massi ha lasciato aperta la porta alla permanenza, mentre saranno cruciali gli adempimenti economici per l’iscrizione alla prossima Lega Pro. Intanto la squadra si prepara a chiudere la stagione con gli ultimi allenamenti prima del rompete le righe.