Ufficiale Sambenedettese, innesto di prospettiva in mezzo al campo: ha firmato Bongelli

Innesto di prospettiva per la neo promossa Sambenedettese in vista della prossima stagione di Serie C. Il club rossoblù ha infatti tesserato il giovane centrocampista difensivo Bongelli che lo scorso anno ha vestito la maglia della Maceratese in Eccellenza conquistando la promozione in Serie D. Questa la nota del club marchigiano:

"L'U.S. Sambenedettese ufficializza di aver raggiunto l’accordo con il giovane centrocampista classe 2006 Riccardo Bongelli, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028 con la società rossoblù

Per Bongelli nella passata stagione 29 presenze e 2 reti con la maglia della Maceratese e due convocazioni con la Rappresentativa Nazionale Dilettanti U19".