Ufficiale

Ospitaletto, nuovo innesto in mezzo al campo: arriva lo svincolato Tunjov

Oggi alle 18:56Serie C
di Tommaso Maschio

L'Ospitaletto rinforza il proprio centrocampo pescando fra gli svincolati. Il club lombardo ha infatti annunciato l'arrivo dell'ex di SPAL e Pescara, fra le altre, Georgi Tunjov. Questa la nota della società pubblicata sui propri profili social:

L’esterno di centrocampo, Georgi Tunjov, è un nuovo giocatore Orange. A 24 anni vanta un curriculum calcistico di primo piano. In passato ha giocato anche in Serie A, ha disputato 10 presenze con la maglia della Spal nella stagione 2019-2020. Sempre con il biancazzurro ferrarese ha giocato 24 gare in Serie B (con un assist). Nell’ultima annata grazie alle 30 uscite (impreziosite da 2 gol e 2 assist) è stato uno dei protagonisti della cavalcata trionfale del Pescara verso la Serie B.

Il centrocampista nato il 17 aprile 2001 ha anche esperienza Europea maturata con la maglia della Nazionale maggiore estone: ha già 16 presenze con la Selezione del proprio Paese (al termine di un lungo percorso nelle giovanili).

Per questa nuova avventura all’Ospitaletto Franciacorta ha scelto il numero 17.

Ecco le prime parole di Tunjov da giocatore Orange: «Sono davvero felice di essere qui e di come sono stato accolto dal gruppo e da tutto lo staff tecnico. L’obiettivo primario è il mantenimento della categoria poi dal punto di vista personale lavoro per rilanciarmi».

