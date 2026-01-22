Rinforzo a centrocampo per la Pro Patria: preso l'estone Georgi Tunjov
Georgi Tunjov è un nuovo giocatore della Pro Patria. Il centrocampista estone arriva dall'Ospitaletto, squadra per la quale aveva firmato, da svincolato, lo scorso ottobre. Di seguito il comunicato della Pro Patria:
"Aurora Pro Patria 1919 comunica di aver ingaggiato il calciatore Georgi Tunjov. Il centrocampista classe 2001 arriva a titolo definitivo dall’Ospitaletto. Cresciuto nel vivaio del Narva (massima serie estone), debutta in Premier Liiga a soli 15 anni con la maglia del Trans Narva. Nel 2018 passa alla SPAL con cui debutta in Serie A totalizzando 10 presenze e in Serie B disputa 24 gare. In Serie C ha indossato le maglie di Carrarese, Pescara, Pineto e Ospitaletto. Tunjov vanta anche 16 apparizioni con la Nazionale dell’Estonia.
Tunjov sarà legato alla Pro Patria fino al 30 giugno 2026.
Il giocatore indosserà la maglia n° 17.
Benvenuto a Busto, Georgi!"
