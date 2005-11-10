Savoia, Emanuele Filiberto: “Restando uniti, raggiungeremo il nostro obiettivo”

Un videomessaggio per ribadire la propria vicinanza al Savoia e alla sua gente. Emanuele Filiberto di Savoia, presidente onorario e azionista di riferimento del club di Torre Annunziata, ha scelto i canali ufficiali della società per rivolgersi direttamente ai tifosi. Ha ringraziato squadra e staff, chiesto di non abbassare la guardia e annunciato che il 22 ottobre sarà di nuovo in città.

"Essere lontani non significa essere assenti"

I numerosi impegni professionali lo portano spesso lontano da Torre Annunziata, ma il legame con i colori biancoscudati resta quotidiano. “Essere lontani non significa essere assenti”, ha sottolineato Emanuele Filiberto, aggiungendo: “Il Savoia è sempre nei miei pensieri, ogni giorno”.

Il presidente onorario ha spiegato di confrontarsi ogni giorno con Nazario Matachione sulle attività del club, di informarsi su ogni difficoltà e di offrire sempre il proprio contributo. Non c’è partita del Savoia, ha assicurato, che non segua con grande coinvolgimento emotivo.

L’orgoglio per la vittoria e per il gruppo

Spazio poi alla gara di sabato, vinta contro un avversario di valore come l'Inter U23, che gli ha regalato “una gioia immensa”. Il discorso si è però subito allargato: le vittorie più importanti, ha spiegato, non sono soltanto quelle che arrivano sul campo, ma quelle che si costruiscono ogni giorno con il lavoro, il sacrificio e la forza di un gruppo che crede in ciò che fa. Di qui l’orgoglio per i calciatori, per il mister, per lo staff e per ogni persona che lavora per la società, tutti destinatari del suo ringraziamento. L’invito è a proseguire sulla stessa strada, senza abbassare la guardia e con umiltà, determinazione e fiducia. “Sono convinto che, restando uniti, raggiungeremo il nostro obiettivo”, ha concluso su questo punto.

Il 22 ottobre il ritorno a Torre Annunziata

Una parte del messaggio è dedicata alla città, che Emanuele Filiberto dice di portare nel cuore e che lo ha accolto con un affetto che non dimenticherà. Il 22 ottobre tornerà tra i tifosi, come ogni anno, per rendere omaggio alla Madonna della Neve. Un appuntamento che, ha spiegato, non è una semplice visita, ma l’occasione per ritrovare persone ed emozioni e rinsaldare un legame che col tempo diventa sempre più forte.

Il saluto finale: “Avanti Torre Annunziata, avanti Savoia, sempre!”.