Emanuele Filiberto bacchetta i tifosi del Savoia: "Critiche anche l'anno passato, eppure abbiamo vinto"

Un sonoro schiaffo quello preso ieri dal Savoia, caduto per 4-0 sul campo dell'Audace Cerignola, ma la proprietà continua a difendere il lavoro finora svolto, tanto che stavolta si è "scomodato" direttamente il principe Emanuele Filiberto, che ha bacchettato i propri tifosi per le troppe critiche ricevute. Il patron del club, ha affidato il suo pensiero a una nota ufficiale diffusa dalla società, che di seguito andiamo a riportare:

"Sento il dovere di intervenire e di rivolgere un messaggio chiaro a tutti coloro che hanno a cuore le sorti del Savoia. Leggo con grande piacere le belle parole che oggi vengono rivolte all’ex allenatore Raimondo Catalano e alla squadra della passata stagione. Ne sono sinceramente felice e orgoglioso, e rinnovo a mister Catalano la mia gratitudine per l’ottimo lavoro svolto. Ma permettetemi di ricordare una cosa.

Quell’allenatore e quella squadra furono scelti dalla società, non dalla tifoseria. E molti di coloro che oggi li celebrano come eroi sono gli stessi che li contestavano fin dai primi giorni del ritiro, definendoli addirittura «scappati di casa». Oggi sono diventati degli eroi. E ne sono felice. Ma credo che il merito di quella vittoria appartenga anche a chi ha avuto il coraggio di fare quelle scelte, di difenderle e di sostenerle quando venivano messe in discussione.

In sole tre stagioni abbiamo riportato il Savoia dall’Eccellenza alla Serie C. Un risultato costruito con investimenti, sacrifici, passione e soprattutto con i fatti. Comprendo la delusione dei tifosi dopo una sconfitta. Le critiche sono legittime e meritano rispetto. Ma non possiamo permettere che ogni risultato negativo cancelli quanto è stato costruito.

Le scelte spettano alla società, che se ne assume la responsabilità. E allora vi dico: state sereni e lasciate lavorare chi ha già dimostrato di saper raggiungere gli obiettivi.

Anzi, a questo punto considero quasi di buon auspicio certe contestazioni.

Lo scorso anno ci avete criticato fin dal primo giorno. E abbiamo vinto il campionato. Quest’anno ci criticate ancora. E sono convinto che ci salveremo.

Non chiediamo applausi né fiducia incondizionata. Chiediamo rispetto, unità e la serenità necessaria per continuare a lavorare.

Il Savoia viene prima di ogni polemica. Noi andremo avanti, con umiltà, sacrificio e determinazione. A testa alta. Anche contro tutto e tutti. Avanti Torre Annunziata! Avanti Savoia!".