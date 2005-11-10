Savoia, il principe Emanuele Filiberto: "La squadra non andrà più sotto la curva"

Il pareggio contro il Cosenza non basta a placare le tensioni in casa Savoia. L'1-1 maturato allo stadio Alfredo Giraud di Torre Annunziata, nella gara valida per l'undicesima giornata del girone C di Serie C, è stato seguito da un acceso confronto tra il presidente Nazario Matachione e i tifosi della curva, protagonisti della contestazione nei confronti della società e dei calciatori.

Il faccia a faccia al termine della partita ha messo in evidenza il clima di tensione che si respira nell'ambiente oplontino. Una situazione sulla quale è intervenuto oggi il patron del club, il principe Emanuele Filiberto, che ha affidato a un lungo messaggio la propria presa di posizione.



La decisione annunciata è netta: la squadra non andrà più sotto la curva per rispondere alle contestazioni dei tifosi. Una scelta che arriva dopo le polemiche del post partita e che segna un cambiamento nel rapporto tra il gruppo e la tifoseria.

"Quello a cui ho assistito ieri sera mi ha profondamente amareggiato. Abbiamo pareggiato, non perso, contro una società importante e storica. Siamo lì, a competere per i nostri obiettivi. Eppure, dopo tutti i sacrifici fatti, ho assistito a scene che trovo incomprensibili.

Onore al mio amico Nazario Matachione, al mio presidente, a un uomo vero che ieri si è messo davanti a tutti per proteggere i calciatori, la squadra e il nostro progetto. Abbiamo riportato il calcio professionistico a Torre Annunziata e acceso le luci dello stadio. E quando ci è stato chiesto di non lasciare al buio la festa della Madonna della Neve, abbiamo detto sì, contribuendo a illuminare il cielo della città. Perché il nostro impegno non si ferma al campo. È anche amore e rispetto per Torre Annunziata e le sue tradizioni. Venerdì abbiamo portato in città Catello Maresca, un uomo che ha combattuto la criminalità organizzata. Forse qualcuno avrebbe preferito altro. Oggi comprendo meglio quegli imprenditori che ci dicevano: «Ma chi ve lo fa fare? Tanto non saranno mai grati». Ma non confonderò mai una minoranza rumorosa con un’intera città.

Le contestazioni non sono iniziate ieri. Ci hanno accompagnato in tutte e tre le stagioni della nostra gestione, persino in quella della vittoria. E questo dovrebbe far riflettere. Il Savoia ha 118 anni di storia. Il mio cognome e il mio stemma ne custodiscono oltre mille. E so bene cosa significhi difendere una storia. Da oggi una decisione chiara, BASTA CALCIATORI SOTTO LA CURVA A RISPONDERE ALLE CONTESTAZIONI. I nostri ragazzi devono pensare a giocare. A proteggerli ci pensiamo noi. Grazie, Nazario, per aver dimostrato ancora una volta cosa significa metterci la faccia. Hai tutta la mia stima, la mia amicizia e il mio sostegno. Alle polemiche continueremo a rispondere come abbiamo sempre fatto: CON I FATTI. PERCHÉ LA STORIA NON LA SCRIVE CHI URLA PIÙ FORTE. LA SCRIVE CHI HA IL CORAGGIO DI COSTRUIRLA.

AVANTI TORRE ANNUNZIATA!

AVANTI SAVOIA!"