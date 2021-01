Scapuzzi sul Lecco: "Grazie per l'offerta importante. Ma sono troppo legato alla Pro Sesto"

vedi letture

L’attaccante della Pro Sesto Luca Scapuzzi intervistato da Tuttoc.com ha parlato delle voci di mercato relative al Lecco spiegando di averla rifiutata per continuare la sua avventura in bluceleste: “C'è stata una proposta importante da parte di una società importante che ringrazio. Tutti però sanno quanto io sia legato alla Pro Sesto, sono là da cinque anni. Ci ho messo qualche giorno, ma la mia volontà poi è stata quella di restare. Ho fatto questo rinnovo con la Pro Sesto, che ringrazio per lo sforzo fatto. Adesso abbiamo l'obiettivo di salvarci, altrimenti gli sforzi saranno vani. - continua Scapuzzi – Rinnovo? La società ha fatto questo sforzo e ha dimostrato di voler stare con me per altri tre anni e mezzo. Il precedente contratto scadeva tra un anno e mezzo, ma entrambi abbiamo voluto legarci più a lungo. È la dimostrazione che loro tengono a me quanto io tengo a loro. Speriamo di vivere anni importanti insieme".