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Serie C, 32ª giornata: tredici match in programma oggi. Il quadro completo

Serie C, 32ª giornata: tredici match in programma oggi. Il quadro completoTUTTO mercato WEB
Luca Bargellini
Oggi alle 09:19Serie C
Luca Bargellini

Dopo il pareggio di ieri sera fra Alcione Milano e Union Brescia che consegna al Vicenza il primo match point per la Serie B nel Girone A, la Serie C si prepara a vivere un sabato di grandi appuntamenti. Anche al di là della formazione di Fabio Gallo. Nel girone del nord, ad esempio, il Trento andrà a far visita all'Ospitaletto con l'obiettivo di avvicinarsi al secondo posto, mentre nel Girone B il Ravenna proverà a ritrovare la vittoria nel amtch contro la Torres. Belle anche le sfide Vis Pesaro-Ternana e Sambenedettese-Campobasso. Infine il Girone C dove il Cosenza proverà a consolidare la sua terza posizione in casa del Casarano. Di seguito il quadro completo del turno e le classifiche aggiornate dei tre gironi:

SERIE C - 32ª GIORNATA
GIRONE A
Alcione Milano-Union Brescia 0-0

Sabato 14 marzo
Ore 17:30 - Ospitaletto-Trento
Ore 17:30 - Pergolettese-Arzignano Valchiampo
Ore 20:30 - AlbinoLeffe-Giana Erminio
Domenica 15 marzo
Ore 14:30 - Triestina-Pro Vercelli
Ore 17:30 - Cittadella-Dolomiti Bellunesi
Ore 17:30 - Lumezzane-Pro Patria
Ore 17:30 - Virtus Verona-Renate
Ore 20:30 - Lecco-Novara
Lunedì 16 marzo
Ore 20:30 - Vicenza-Inter U23

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE A - Vicenza 75, Union Brescia 58*, Trento 54, Lecco 53, Renate 52, Cittadella 50, Alcione Milano 50*, Inter U23 42, Lumezzane 41, Novara 40, AlbinoLeffe 40, Giana Erminio 39, Pro Vercelli 38, Dolomiti Bellunesi 35, Ospitaletto 34, Arzignano Valchiampo 34, Pergolettese 33, Virtus Verona 21, Pro Patria 19, Triestina 5

N.B. - * una gara in più
Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B
Sabato 14 marzo
Ore 14:30 - Pineto-Bra
Ore 14:30 - Torres-Ravenna
Ore 17:30 - Livorno-Carpi
Ore 17:30 - Pontedera-Guidonia Montecelio
Ore 17:30 - Vis Pesaro-Ternana
Ore 20:30 - Sambenedettese-Campobasso
Domenica 15 marzo
Ore 12:30 - Forlì-Juventus NextGen
Ore 14:30 - Arezzo-Perugia
Ore 14:30 - Gubbio-Ascoli
Riposa: Pianese

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE B - Arezzo 66, Ascoli 62*, Ravenna 57*, Pianese 43*, Ternana 42, Campobasso 42, Gubbio 42, Pineto 42, Juventus Next Gen 42, Vis Pesaro 39, Livorno 36*, Forlì 34, Carpi 33*, Guidonia Montecelio 32, Perugia 30, Torres 29*, Sambenedettese 28*, Bra 26, Pontedera 18

N.B. - * una gara in più
Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C
Sabato 14 marzo
Ore 14:30 - Casarano-Cosenza
Ore 14:30 - Giugliano-Atalanta U23
Ore 14:30 - Latina-Siracusa
Ore 14:30 - Potenza-Cavese
Domenica 15 marzo
Ore 12:30 - Crotone-Salernitana
Ore 14:30 - Team Altamura-Catania
Ore 14:30 - Benevento-Foggia
Ore 14:30 - Picerno-Trapani
Ore 17:30 - Audace Cerignola-Sorrento
Ore 14:30 - Casertana-Monopoli

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE C - Benevento 73, Catania 61, Cosenza 56, Salernitana 54, Crotone 51, Casertana 50, Monopoli 47, Audace Cerignola 45, Casarano 40, Team Altamura 40, Potenza 40, Atalanta U23 38, Cavese 34, Sorrento 33, Latina 32, Picerno 31, Giugliano 28, Siracusa 24, Trapani 23, Foggia 22

N.B. - Trapani penalizzato di 20 punti dalla Giustizia Sportiva; Siracusa penalizzato di 6 punti dalla Giustizia Sportiva

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