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Serie C, continua la 36ª giornata: tantissime sfide in programma domenica

Serie C, continua la 36ª giornata: tantissime sfide in programma domenicaTUTTO mercato WEB
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Oggi alle 09:19Serie C
Alessandra Stefanelli

La giornata di domenica del campionato di Serie C si preannuncia ricca di incroci importanti sia in chiave playoff sia per la lotta salvezza.

Nel Girone A, occhi puntati soprattutto sulla sfida delle 20.30 tra Inter U23 e Arzignano Valchiampo. I nerazzurri, già ampiamente dentro la zona playoff con 48 punti, cercano continuità per migliorare la propria posizione e consolidare un piazzamento utile in vista della post-season. L’Arzignano, invece, è a quota 44 e si gioca le ultime chance di aggancio alla zona nobile della classifica: una vittoria rilancerebbe le ambizioni, mentre una sconfitta rischierebbe di tagliare fuori definitivamente gli uomini di Bianchini dalla corsa. Nello stesso girone spiccano anche Cittadella-Trento e Ospitaletto-AlbinoLeffe, gare che possono incidere soprattutto sulla zona centrale della graduatoria, ancora molto compatta.

Nel Girone B, la giornata si apre con due match alle 12.30. Riflettori sulla sfida tra Juventus Next Gen e Guidonia Montecelio, con i bianconeri chiamati a confermare la propria posizione in zona playoff (48 punti) contro un avversario in lotta per risalire la classifica. Per la Next Gen si tratta di una gara chiave per restare agganciata al treno delle migliori e non perdere terreno nella volata finale.

Sempre alle 12.30 si gioca anche Ternana-Perugia, uno dei match più sentiti del turno: i rossoverdi, penalizzati in classifica e fermi a 44 punti, cercano punti pesanti per rilanciarsi in ottica playoff, mentre il Perugia vuole approfittare della situazione per guadagnare posizioni e blindare la parte sinistra della graduatoria. Nel pomeriggio spazio ad altre gare importanti come Arezzo-Livorno, con gli amaranto secondi in classifica chiamati a rispondere all’Ascoli capolista, e Pontedera-Ravenna e Vis Pesaro-Carpi, tutte sfide che possono incidere sulla corsa playoff e sulla zona salvezza. Nel complesso, una domenica che potrebbe indirizzare in maniera significativa gli equilibri del Girone B, soprattutto nella lotta per i piazzamenti migliori in vista della fase finale.

Nel Girone C, infine, il turno domenicale offre un programma molto fitto con diverse gare alle 14.30. Tra le più interessanti spiccano Foggia-Siracusa, Latina-Casarano e soprattutto Trapani-Salernitana, con i granata chiamati a consolidare la propria posizione playoff contro una squadra che, nonostante la penalizzazione, resta ancora viva sul piano agonistico. In campo anche Atalanta U23-Monopoli, Casertana-Audace Cerignola e Team Altamura-Giugliano, oltre a Potenza-Sorrento alle 20.30.

36ª GIORNATA – 10-11-12-13 APRILE 2026
GIRONE A
Già giocate
Alcione Milano-Lecco 0-2
7' Duca, 73' Bonaiti
Lumezzane-Union Brescia 1-0
69' Iori
Pergolettese-Virtus Verona 2-2
18' Amadio (V), 21' Fabbro (V), 90'+4 Corti (P), 90'+8 Padalino (P)
Triestina-Giana Erminio 2-0
38' Begheldo, 68' Faggioli
Sabato 11 aprile
Vicenza-Novara 3-1
9' rig. Rauti (V), 45' Ledonne (N), 45+6' Caferri (V), 46’ Stuckler (V)
Domenica 12 aprile
Ore 17.30 – Cittadella-Trento
Ore 17.30 – Ospitaletto-AlbinoLeffe
Ore 20.30 – Inter U23-Arzignano Valchiampo
Lunedì 13 aprile
Ore 20.30 – Dolomiti Bellunesi-Pro Patria
Ore 20.30 – Renate-Pro Vercelli

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE A - Vicenza 85*, Brescia 63*, Lecco 63*, Trento 58, Renate 57, Cittadella 56, Lumezzane 52*, Alcione Milano 51*, Inter U23 48, AlbinoLeffe 47, Giana Erminio 46*, Novara 44*, Arzignano Valchiampo 44, Pro Vercelli 43, Ospitaletto 42, Dolomiti Bellunesi 39, Pergolettese 37*, Virtus Verona 24*, Pro Patria 20, Triestina 12*

N.B. - * una gara in più
Vicenza promosso in Serie B; Triestina retrocessa in Serie D

GIRONE B
Ora in campo (parziale)
Campobasso-Bra 0-0
Gubbio-Pianese 1-1
18' Ianesi (P), 66' Bruscagin (G)
Pineto-Torres 0-0
Sabato 11 aprile
Forlì-Ascoli 0-3
37' D'Uffizi, 48’ Corradini, 84’ Milanese
Domenica 12 aprile
Ore 12.30 – Juventus Next Gen-Guidonia Montecelio
Ore 12.30 – Ternana-Perugia
Ore 17.30 – Arezzo-Livorno
Ore 17.30 – Pontedera-Ravenna
Ore 17.30 – Vis Pesaro-Carpi
Riposa: Sambenedettese

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE B - Ascoli 74*, Arezzo 71, Ravenna 67*, Campobasso 53*, Pineto 50*, Juventus Next Gen 48, Pianese 46*, Gubbio 44*, Ternana 44, Vis Pesaro 43, Livorno 40*, Guidonia Montecelio 38, Carpi 37, Perugia 36, Forlì 36*, Torres 35*, Sambenedettese 31*, Bra 31*, Pontedera 20

N.B. - * una gara in più
Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C
Domenica 12 aprile
Ore 14.30 – Atalanta U23-Monopoli
Ore 14.30 – Casertana-Audace Cerignola
Ore 14.30 – Foggia-Siracusa
Ore 14.30 – Latina-Casarano
Ore 14.30 – Team Altamura-Giugliano
Ore 14.30 – Trapani-Salernitana
Ore 20.30 – Potenza-Sorrento
Lunedì 13 aprile
Ore 20.30 – Picerno-Cosenza
Ore 20.30 – Benevento-Cavese
Ore 20.30 – Crotone-Catania (diretta Rai Sport)

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE C - Benevento 80, Catania 68, Cosenza 63, Casertana 62, Salernitana 60, Crotone 55, Monopoli 52, Audace Cerignola 52, Casarano 50, Potenza 44, Team Altamura 43, Atalanta U23 40, Cavese 37, Sorrento 37, Picerno 36, Latina 36, Giugliano 34, Foggia 26, Siracusa 23, Trapani 23

N.B. - Benevento promosso in Serie B
Trapani penalizzato di 25 punti dalla Giustizia Sportiva; Siracusa penalizzato di 11 punti dalla Giustizia Sportiva

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